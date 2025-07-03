نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2025.. بدء امتحان الكيمياء لطلاب شعبة علمي والجغرافيا للأدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اختبار مادة الكيمياء للطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك ضمن جدول امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام الامتحانات.

وتعقد الامتحانات داخل 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة لضمان الانضباط وتوفير بيئة آمنة وهادئة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بشكل سلس.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (بالنظامين الجديد والقديم) امتحان مادة الجغرافيا – الورقة الثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الأحد 6/ 7/ 2025 اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات.

و تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لتأمين اللجان وتوزيع أوراق الامتحانات في مواعيدها المحددة دون تأخير

وأكدت الوزارة على ضرورة التنظيم الدقيق لدخول الطلاب إلى اللجان بدءًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مع الانتهاء من إجراءات التفتيش وتوزيع كراسات الإجابة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، حتى يتمكن الطلاب من مراجعة بياناتهم واستلام أوراق الأسئلة في الموعد المقرر دون أي تأخير.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أهمية مواصلة الانضباط الذي ساد الأيام الماضية من الامتحانات، مع التزام كافة المديريات والإدارات التعليمية بالمراقبة الميدانية الدقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

من جانبه يشدد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما أكد رئيس عام امتحان الثانوية العامة أنه تم التواصل مع جميع المديريات للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.

وتأتي امتحانات اليوم الخميس ضمن الأسبوع الثاني من ماراثون الثانوية العامة، في ظل تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب.