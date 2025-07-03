نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا في النظامين الجديد والقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك ضمن جدول امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام الامتحانات.

ويؤدي الطلاب في النظامين القديم والجديد، الامتحانات داخل 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة لضمان الانضباط وتوفير بيئة آمنة وهادئة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بشكل سلس.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (بالنظامين الجديد والقديم) امتحان مادة الجغرافيا – الورقة الثانية، بينما تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لتأمين اللجان وتوزيع أوراق الامتحانات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وأكدت الوزارة على ضرورة التنظيم الدقيق لدخول الطلاب إلى اللجان بدءًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مع الانتهاء من إجراءات التفتيش وتوزيع كراسات الإجابة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، حتى يتمكن الطلاب من مراجعة بياناتهم واستلام أوراق الأسئلة في الموعد المقرر دون أي تأخير.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أهمية مواصلة الانضباط الذي ساد الأيام الماضية من الامتحانات، مع التزام كافة المديريات والإدارات التعليمية بالمراقبة الميدانية الدقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وتأتي امتحانات اليوم الخميس ضمن الأسبوع الثاني من ماراثون الثانوية العامة، في ظل تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب.