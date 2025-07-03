عاجل- مرتضى منصور يناشد الرئيس السيسي: أرجوك لا تُصدّق على قانون الإيجار القديم حفاظًا على استقرار الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - "مرتضى منصور يناشد الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم: يهدد السلام الاجتماعي"

في أول تعليق علني عقب موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وجّه المستشار مرتضى منصور رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يناشده فيها بعدم التصديق على القانون في صيغته الحالية، مطالبًا بإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، لما له من تداعيات اجتماعية قد تمس استقرار آلاف الأسر المصرية.

وقال منصور في رسالته:

"أنا لا مؤجر ولا مستأجر، ولا مصلحة شخصية لي، ولكن القانون بصيغته الحالية يهدد السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر"

وأضاف:

"مع كامل الاحترام لحكم المحكمة الدستورية، فهو لم يتضمن طرد المستأجرين، بل أشار فقط إلى تحريك القيمة الإيجارية. الحكم ليس كتاب الله ولا سنة رسوله، والدستور نفسه نُجّل بعض مواده بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد."

ووجّه مرتضى منصور نداءً مباشرًا إلى الرئيس قائلًا:

"رجاء من سيادتك، المنحاز دائمًا لمصلحة المصريين، أن تُعيد النظر في هذا القانون، وألا تُصدّق عليه قبل تعديله بما يحقق التوازن الحقيقي بين أطراف العلاقة الإيجارية ويحمي الأسر البسيطة من التشريد."

تأتي هذه المناشدة في وقت احتدم فيه الجدل المجتمعي بشأن القانون، الذي يمنح فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين وأزواجهم.

الرسالة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها صدرت من شخصية قانونية وبرلمانية بارزة، في وقت حرج يتطلب موازنة دقيقة بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين.