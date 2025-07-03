نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق حملة قومية توعوية تحت عنوان "القيادة الآمنة"، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لتوعية السائقين في المواقف العامة والميادين بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات الدولة للكشف تعاطي السائقين على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المرور.

تصحيح المفاهيم الخاطئة حول التعاطي

تهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين بعض الفئات، وعلى رأسها السائقون، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تعزز التركيز أو تساعد على نسيان الهموم أو العمل لفترتين متتاليتين.



وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن هذه المعتقدات لا تستند لأي أساس علمي، مشيرًا إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن السائقين تحت تأثير الحشيش أكثر عرضة للحوادث بمقدار 3 مرات مقارنة بغير المتعاطين.

أنشطة توعية مكثفة في مختلف المحافظات

أوضح "عثمان" أن الصندوق نفذ خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 11،650 نشاطًا توعويًا، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمناطق البديلة للعشوائيات، لرفع الوعي بمخاطر الإدمان وتعزيز التثقيف الأسري، بما يُمكن الأسر والشباب من مواجهة خطر التعاطي.

مبادرة "القرار قرارك" في الجهات الحكومية

وأشار إلى تنفيذ مبادرة "القرار قرارك" داخل 500 جهة حكومية، لتوعية الموظفين بقانون شغل الوظائف العامة الخالية من المخدرات، مع إتاحة العلاج المجاني والآمن عبر الخط الساخن 16023، دون مساءلة قانونية للمتقدمين طوعًا، من خلال 34 مركزًا علاجيًا تابعًا أو شريكًا للصندوق.

الهلال الأحمر: القيادة الآمنة تبدأ من الوعي والصحة النفسية

من جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن مشاركة المتطوعين في الحملة تهدف إلى تعزيز مفهوم القيادة الآمنة وربطها بالصحة النفسية والعامة، مشيرة إلى أهمية التوعية بعدم القيادة بسرعة، وضمان وجود معدات السلامة داخل السيارة واستخدامها بالشكل الصحيح.

كما شددت على أن هذا التعاون يأتي في إطار الدور الإنساني للهلال الأحمر في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.