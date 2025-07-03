منذ قليل.. يانيك فيريرا يصل القاهرة لتولى تدريب الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 12:34 صباحاً - وصل البلجليكي يانيك فيريرا إلى القاهرة منذ قليل تمهيداً لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،بعد الاتقاف معه على كافة الأمور المالية والتعاقدية.

ومن المقرر أن يتوجه لمقر نادي الزمالك غدا الخميس لتوقيع العقود رسميا وتقديمه بشكل رسمي من خلال چون إدوارد ومجلس الأدارة برئاسة حسين لبيب.

ويصطحب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفنى المرتقب لفريق الزمالك جهازاً معاوناً كاملا لمساعدته فى قيادة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، يتكون من:

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

وسيستمر حازم إمام في منصب مدير الكرة كالعنصر المصري الوحيد.