‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا بعد انتهاء تعاقدة مع الخليج السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 12:34 صباحاً - وقع محمد شريف مهاجم فريق الأهلى على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء مرة أخرى لمدة 5 مواسم، عقب انتهاء تعاقدة مع فريق الخليج السعودى.

وكان النادى الأهلى يرغب فى ضم مهاجم محلي بخلاف الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار، وكان يضع أكثر من خيار أبرزهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومحمد شريف لاعب الفريق الأحمر السابق، ولكن تعثر المفاوضات مع البنك لشراء فيصل قاده للتفكير في استعادة شريف.

وفي شأن جديد، بدأ مسئولو النادي الأهلي، مرحلة التفاوض مع نادي سيراميكا للحصول على خدمات أحمد هاني ظهير أيمن الفريق، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى في صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، في ظل رغبة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني في التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

وطلب ريبيرو تدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي في ظل تراجع مستوى محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي، وظهوره بشكل سيئ خلال مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، وابتعاد عمر كمال عبد الواحد عن مستواه المعهود والذي كان عليه في موسمه الأول مع الأهلي، وعدم عودة كريم فؤاد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي حتى الآن.

وتمسك الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادى الأهلى، باستمرار محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى الموسم الجديد.

ويمتد تعاقد محمد هاني مع الأهلى حتى صيف 2027، وقدّم اللاعب صاحب الـ29 عامًا، مستويات متوسطة للغاية منذ صعوده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، حيث شارك في 358 مباراة نجح خلالها فى تسجيل 8 أهداف وتقديم 25 تمريرة حاسمة.