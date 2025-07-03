نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة طبية ونفسية شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة إنسانية شاملة إلى قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، وذلك لتقديم الدعم الطبي والنفسي واللوجستي لأهالي القرية، ولا سيما أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي أودى بحياة عدد من أبناء القرية.

تأتي هذه القافلة في إطار الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره جهة مساندة للدولة في مواجهة الأزمات والكوارث.

خدمات طبية متكاملة وتحويل الحالات الحرجة

ضمت القافلة عيادات طبية متنقلة تقدم خدمات الكشف المجاني في عدد من التخصصات الطبية، منها: الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، بالإضافة إلى توفير الأدوية مجانًا للمواطنين.



كما جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تحاليل أو أشعة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية اللازمة.

دعم نفسي وأنشطة ترفيهية للأطفال

رافق القافلة فريق الدعم النفسي وبرنامج صحة وسلامة التابع للهلال الأحمر المصري، لتقديم جلسات دعم نفسي فردية وجماعية لأهالي الضحايا، إلى جانب الاستمرار في متابعة الحالات السابقة.

كما تم إنشاء مناطق صديقة للأطفال داخل القرية، نظمت فيها أنشطة ترفيهية وتفاعلية تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز الآثار النفسية للحادث.

مساعدات غذائية واحتياجات طبية

شملت القافلة كذلك توزيع مواد غذائية وأدوات حماية شخصية على الأسر المتضررة، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للمصابات الثلاث اللاتي يتلقين العلاج بمستشفى ميت خلف.

تنفيذ سريع لتوجيهات القيادة

وكانت السيدة انتصار السيسي قد وجهت، في وقت سابق، الهلال الأحمر المصري إلى التحرك الفوري لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، في إطار ما توليه من رعاية واهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي للأزمات.

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