13 حزبا وتجمعا سياسيا يشاركون فى القائمة الوطنية من أجل مصر (تفاصيل)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:32 مساءً - حصلنا على الترتيبات النهائية لتشكيل القائمة الوطنية التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها الشهر القادم، حيث من المقرر أن تشارك فى القائمة مجموعة من الأحزاب تعبر عن مختلف الطيف السياسى الوطنى ومختلف الاتجاهات.

وكشفت مصادر مطلعة أن القائمة سيشارك فيها نحو 13 حزبا وتجمع سياسى وهم:

مُستقبل وطن

حُماة الوطن

الجبهة الوطنية

الشعب الجمهوري

المصرى الديمقراطى الاجتماعي

الإصلاح والتنمية

العدل

الوفد

التجمع

المُؤتمر

الحُرية المصري

إرادة جيل

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين