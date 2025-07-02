أبو الغيط يدين تصريحات اسرائيلية متطرفة بضم الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحات صدرت عن وزير العدل الاسرائيلي تنادي بضم الضفة الغربية استغلالا للظرف الحالي، واضفا اياها بالخطيرة وغير المسئولة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن التصريحات الصادرة عن مسئول في حكومة الاحتلال تعكس توجهات خطيرة نرصد النية لتحقيقها، مؤكدا أن إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف.

وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.

وشدد أبو الغيط على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو ان يكون نوعا من البلطجة السياسية والافتئات على كافة القيم والاعراف الدولية.