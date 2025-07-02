بعد إنتهاء دور الـ16.. قائمة أرباح الأندية المتأهلة إلى ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 يوليو 2025 08:28 مساءً - اختتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فجر الأربعاء، بعد فوز بوروسيا دورتموند الألمانى على مونتيرى المكسيكى بنتيجة 2-1، ليكتمل بذلك عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل إلى دور الثمانية كل من:

ريال مدريد (إسبانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسى (إنجلترا)

بالميراس وفلومينينسى (البرازيل)

الهلال (السعودية)

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى أرباحًا بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، بإيرادات بلغت 61.5 مليون دولار حتى الآن.

قائمة الأرباح حتى الآن للأندية المتأهلة إلى ربع النهائي:

ريال مدريد: 61.5 مليون دولار

بايرن ميونيخ: 58.2 مليون دولار

باريس سان جيرمان: 55.9 مليون دولار

تشيلسي: 53.6 مليون دولار

بوروسيا دورتموند: 52.3 مليون دولار

بالميراس: 39.8 مليون دولار

فلومينينسي: 39.8 مليون دولار

الهلال السعودي: 34.2 مليون دولار

وتُقام مباريات ربع النهائى يومى 4 و5 يوليو الجاري، حيث يفتتح هذا الدور بلقاء مرتقب يجمع بين الهلال السعودى وفلومينينسى البرازيلى مساء الجمعة.