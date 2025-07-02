محمد شريف يعود للنادي الأهلي بعد إنتهاء عقده مع الخليج السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 يوليو 2025 07:28 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن محمد شريف مهاجم الأهلي والخليج السعودي السابق عاد من جديد إلى القلعة الحمراء، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

قال شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "محمد شريف أهلاوي".

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة فى ملف المهاجم الجديد الذى سينضم للفريق الأحمر، حيث ارتفعت أسهم محمد شريف فى العودة للأهلى وحل أزمة الهجوم فى الموسم الجديد.

ويرغب النادى الأهلى فى ضم مهاجم محلي بخلاف الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار، وكان يضع أكثر من خيار أبرزهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومحمد شريف لاعب الفريق الأحمر السابق، ولكن تعثر المفاوضات مع البنك لشراء فيصل قاده للتفكير في استعادة شريف.