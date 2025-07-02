نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 1200 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز خلال المجلس التنفيذي اليوم بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات من المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع المريوطية فيصل وأحمد حمدي بحي الهرم.

حيث أسفرت الحملات عن رفع نحو 1200 حالة إشغال للطريق العام من المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وتحقيق الانضباط بالشارع.

جاء ذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفى عبد العليم نائب القطاع وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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