نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير هيئة تنمية المهارات الفلبينية يستقبل وزير الأوقاف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد خوسيه فرانسيسكو بينتز، المدير العام لهيئة تنمية المهارات والتعليم الفني الفلبينية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الهيئة؛ حيث رحّب بالزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين مصر والفلبين، والرغبة المشتركة في تعزيز مجالات التعاون، وذلك بترتيب وحضور السيد السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، خاصة في مجال تدريب وتأهيل طالبات معهد التمريض التابع لوزارة الأوقاف، نظرًا لما تتميز به الفلبين من مهارة وخبرة واسعة في هذا المجال.

وقد أكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية في البلدين؛ بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز فرص العمل والتطوير المهني للشباب المصري.