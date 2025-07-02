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الأوقاف تنظم 116 ندوة علمية حول تصدي الإسلام لمخاطر الغش

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أحمد جودة - القاهرة - نظَّمت وزارة الأوقاف عدد (116) ندوة علمية تحت عنوان: تصدّي الإسلام للغش بكافة صوره، وذلك ضمن برنامج الندوات العلمية.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف المتواصلة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومواجهة مظاهر التطرف اللاديني والانحراف السلوكي، لا سيما ما يتعلق بتراجع منظومة القيم والأمانة في المعاملات.

كما هدفت الندوات إلى بيان موقف الإسلام الحاسم من الغش بكافة صوره وأشكاله، سواء في البيع والشراء، أو في الامتحانات، أو في أداء الواجبات والمسئوليات، من خلال التأصيل الشرعي، وبيان خطورته على الفرد والمجتمع، واستعراض النماذج النبوية والواقعية في محاربته.

وتؤكد الوزارة أن هذه الندوات تأتي في سياق تنفيذ محاور الخطة الدعوية، التي تركز على بناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية قويمة، وترسيخ ثقافة الانضباط الذاتي، وتحقيق الوعي المجتمعي في مواجهة الظواهر السلبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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