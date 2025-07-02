أحمد جودة - القاهرة - انتهاء عصر الإيجار القديم.. الإخلاء خلال 5 سنوات وزيادة الإيجارات بداية من يوليو 2025

رسميًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وإلغاء العقود خلال 7 سنوات.

تعديلات قانون الإيجار القديم، مجلس النواب، انتهت منذ قليل جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها قانون الإيجار القديم.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي بمقتضاه يتم تحريك الإيجار شهريًا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون، كحد أدنى، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاربخ العمل بالقانون، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات.

نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل

وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنتهاء بين الطرفين قبل ذلك».