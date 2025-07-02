نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. التضامن تمنح تراخيص مؤقتة للحضانات لتوفيق أوضاعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا بمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، لحين توفيق أوضاعها القانونية والفنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمرأة المصرية والأم المثالية، والمتعلقة بتوسيع قاعدة حضانات الطفولة المبكرة وتيسير إجراءات ترخيصها. ويأتي القرار بعد موافقة مجموعة العمل الوزارية المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض.

ضوابط الترخيص المؤقت

يتضمن الترخيص المؤقت عدة ضوابط، أبرزها ما يتعلق بطالب الترخيص والقائم على إدارة الحضانة، ومنها:

تقديم الأوراق الشخصية (صورة البطاقة، المؤهل، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية).

إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل مع وجود ملفات وظيفية له، وفي حالة عدم التأهيل يتم تدريبه بالتنسيق مع الوزارة.

إقرار بتطبيق سياسة حماية الطفل، وتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال.

التعهد بتوفيق الأوضاع مع الجهات المختصة خلال فترة الترخيص المؤقت (الحماية المدنية، التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية وغيرها).

أما بالنسبة للمقر، فيشترط ألا يتعدى الدور الأول بعد الأرضي، مع ضرورة وجود سند ملكية أو عقد إيجار، والالتزام بالسعة المحددة في الترخيص، فضلًا عن الابتعاد عن أي مصادر خطر قد تهدد سلامة الأطفال.

تكليفات للمديريات ولجان المتابعة

ألزم المنشور المديريات بحصر الطلبات المقدمة من الحضانات الساعية لتوفيق أوضاعها، وتصنيف المشكلات التي تعوق حصولها على التراخيص، ورفع تقرير دوري للوزارة. كما تم التأكيد على تفعيل لجنة شؤون الحضانات بكل محافظة، وتشكيل لجان متخصصة في كل مديرية لإعداد تقارير تقييم دور الحضانة الحاصلة على تراخيص مؤقتة.

وفي الإطار ذاته، تم تشكيل لجنتين رئيسيتين:

لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات ، تتولى إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالحضانات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الإحصائيات الشهرية الخاصة بالتراخيص المؤقتة، وحل المشكلات التي تحول دون إصدار هذه التراخيص.

، تتولى إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالحضانات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الإحصائيات الشهرية الخاصة بالتراخيص المؤقتة، وحل المشكلات التي تحول دون إصدار هذه التراخيص.

لجنة مركزية للمتابعة الميدانية، تعمل وفق خطة زمنية لتفقد الحضانات الحاصلة على تراخيص مؤقتة، والتأكد من استيفائها للشروط تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص الدائم.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت بالفعل تنفيذ أعمال الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بدعم وتنمية الطفولة المبكرة، والتوسع في إنشاء الحضانات، وتسهيل إجراءات عملها، بما يساهم في رفع نسب التحاق الأطفال بها.