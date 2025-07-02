نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأربعاء 2 يوليو: أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الجنوبية، بينما يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن ارتفاع نسب الرطوبة اليوم سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن القيم المسجلة في الظل.

شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والمناطق الشمالية

وأوضح شاهين أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خلال الفترة ما بين الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة ووسط سيناء، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

نشاط رياح وارتفاع في الأمواج ببعض المناطق الساحلية

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاطًا ملحوظًا لحركة الرياح على بعض المناطق الساحلية، خاصة في مناطق السلوم، مطروح، العلمين، والإسكندرية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء في عدد من محافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية - الصغرى 26 درجة

الإسكندرية: العظمى 31 درجة مئوية - الصغرى 22 درجة

مطروح: العظمى 30 درجة مئوية - الصغرى 23 درجة

سوهاج: العظمى 41 درجة مئوية - الصغرى 25 درجة

قنا: العظمى 42 درجة مئوية - الصغرى 26 درجة

أسوان: العظمى 42 درجة مئوية - الصغرى 27 درجة

تحذيرات ونصائح للمواطنين

توصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع ضرورة شرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية غير الضرورية في المناطق الساحلية المعرضة لاضطراب الموج.