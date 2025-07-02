نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه بتنفيذ برنامج علاجي للقراءة والكتابة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم العام – الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بشأن تنفيذ برنامج علاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة وعلاج صعوبات التعلم لدى تلاميذ الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة العملية التعليمية بمدارس التعليم العام، وتنفيذًا لأحكام قرار الوزير رقم 168 لسنة 2024، بشأن تنظيم سير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج العلاجي يستهدف فئتين أساسيتين من التلاميذ

أولًا، التلاميذ الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال أو لم يتمكنوا من اجتياز المستوى الأول حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاري المشار إليه.

ثانيًا، التلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب وفقًا لنتائج التقييمات الصفية والشفهية في مادة اللغة العربية بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

ويتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أغسطس 2024، على أن يستمر خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، مع إعلان النتائج أسبوعيًا، مع مراعاة الإجازات الرسمية.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ البرنامج ومتابعته بدقة، مع إرسال إفادة رسمية فور إبلاغ أولياء الأمور بالتلاميذ المستهدفين، وذلك حرصًا على مصلحة ومستقبل الطلاب.

واختتم التوجيه بالتأكيد على أهمية الموضوع واعتباره من الموضوعات العاجلة التي تستوجب سرعة التنفيذ والمتابعة من كافة الجهات المعنية.