نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تتابع تصحيح الثانوية العامة يوميًا.. وننشر موعد إعلان النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أعمال تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، في إطار الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لإعلان النتائج أخر يوليو الجاري، أو أوائل أغسطس القادم.

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة عن انطلاق أعمال تصحيح مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب النظامين القديم والجديد، بالتزامن مع استمرار تقدير مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن جميع أعمال التصحيح تخضع لرقابة دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مع عدم إغفال أية جزئية تستحق الدرجات.

وأوضحت المصادر أن الدكتور خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، يتابع سير أعمال التصحيح بشكل يومي، ويتلقى تقارير تفصيلية من الكنترولات حول نسب إنجاز العمل، ومعدلات الدقة في التقدير، وأي ملاحظات قد تطرأ أثناء عملية التصحيح.

وأكدت الوزارة أن التصحيح يتم إلكترونيًا بالنسبة للمواد التي تعتمد على أسئلة "البابل شيت" والاختيار من متعدد، بينما يتم التصحيح يدويًا للمواد المقالية من خلال لجان متخصصة جرى تدريبها مسبقًا على قواعد التقدير وفقًا لنماذج الإجابة المعتمدة من المركز القومي للامتحانات.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وذلك في إطار منظومة التقييم الجديدة التي تركز على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.

في سياق متصل، شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة انتظامًا ملحوظًا في سير الامتحانات أمس، حيث أدى طلاب الشعبة الرياضية بالنظام القديم، وعددهم 3887 طالبًا وطالبة، امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) داخل 404 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أجرى 1650 طالبًا من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في مادتي الكيمياء والفيزياء داخل 16 لجنة متخصصة، بينما أدى 295 طالبًا من مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) داخل 26 لجنة امتحانية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع سير الامتحانات ميدانيًا وعلى مدار الساعة، من خلال فرق ولجان متابعة بجميع المحافظات، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وشدد الوزير على أهمية الحزم والانضباط في إدارة العملية الامتحانية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة قد تعكر صفو الامتحانات، مع تكليف مديري المديريات التعليمية بمتابعة اللجان ميدانيًا والتعامل الفوري مع أية طوارة.