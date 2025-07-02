نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي من إسبانيا: مصر تحمي حدود أوروبا في معركة الهجرة.. فهل يأتي الدعم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رسائل حاسمة أطلقها من مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في إسبانيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تلعب دور خط الدفاع الأول عن أوروبا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتتحمل أعباءً ضخمة نيابة عن العالم، داعيًا إلى ضرورة تقديم دعم دولي حقيقي يتناسب مع حجم التحديات.

وخلال لقائه بالسيدة آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، شدد مدبولي على أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن البلاد تستقبل ملايين المقيمين واللاجئين، وتوفر لهم خدمات رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، دون أن تحصل على الدعم الكافي.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لا تتوقف عن التعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة والعمالة الموسمية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم نموذجًا في إدارة ملف الهجرة باحترافية وإنسانية في آنٍ واحد.

من جانبها، أشادت المديرة العامة للمنظمة بالتعاون مع مصر، وأكدت دعم المنظمة الكامل للقاهرة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق.

واختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد على أن مصر مستعدة للتعاون الكامل، لكنها لن تواصل الدفع وحدها ثمن أزمات العالم دون شراكة مسؤولة.