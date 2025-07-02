نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طوارئ بالبحر الأحمر بعد حادث غرق "حفار البترول" (كامل التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أجهزة البحث والإنقاذ المشاركة في أعمال البحث عن مفقودي حفار البترول "إد مارين 12" الغارق بمنطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر، إنقاذ 23 شخصًا، وانتشال أجساد 4 راحلين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 4 آخرين.

طائرات لإنقاذ حفار البترول "إد مارين 12" الغارق بمنطقة جبل الزيت



وقامت شركة جابكو بإرسال طائرتي بحث، للمشاركة في أعمال البحث عن 4 أشخاص مفقودين من طاقم الحفار، بإجراء مسح بحري لموقع الحفار الغارق.

وكان برج البحرية التابع لشركة جابكو بترول خليج السويس بقيادة القبطان محمد السيد عبدالهادي، والقبطان كريم عياد، ومسؤول برج البحرية سيد عبدالعزيز ومحمد نبيه تلقوا إشارة استغاثة بالحادث.

نتائج التحقيقات الأولية

وأفادت التحقيقات الأولية أن الحفار كان في طريقه إلى موقع جديد ضمن أعمال الحفر البترولي، وأن عملية نقله كانت تتم بصورة روتينية قبل أن يتعرض الحفار لغرقه المفاجئ.

وكانت منطقة جبل الزيت شهدت غرق الحفار “إد مارين 12” أثناء عملية قطره بواسطة عدد 3 وحدات بحرية لنقله إلى موقع جديد للعمل بمنطقة منصة الأشرفي وكان على متنه 31 شخصًا من طاقم التشغيل والفنيين وأثناء الإبحار تعرض للغرق.