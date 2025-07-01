الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 11:27 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال آخر تحديث الصور الأقمار الصناعية من المتوقع الأتي:

- استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من شرق القاهرة.

- استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من: (الدقهلية - الشرقية - مدن القناة - شمال سيناء) على فترات متقطعة كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأربعاء 2 يوليو 2025، طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

ومتوقع غدا شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على بعض شواطىء السلوم - مطروح - العلمين - الأسكندرية، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (2.25:1.5 ) متر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.