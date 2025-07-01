ارتفاع الوفيات في حادث حفار البترول لـ4 أشخاص وطائرتان تساعدان فى البحث عن 6 مفقودين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 11:27 مساءً - أرسلت شركة جابكو للبترول، طائرتين للبحث عن 6 مفقودين فى حادث غرق حفار بترول شمال البحر الأحمر، من بين 31 شخصا كانوا علي متنه، حيث تم إنقاذ 21 شخصا ووفاة 4 آخرين وجارى البحث عن 6 أشخاص.

كان تعرض حفار بترول تابع لإحدى شركات البترول للغرق أثناء إبحاره إلى منطقة الأشرفى بالبحر الأحمر، وسحبه من 3 قاطرات بحرية، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم وإنقاذ 21 آخرين ومحاولات للبحث عن 6 مفقودين.

تفاصيل الواقعة ترجع عندما ورد إخطار لمكتب برج بحرية رأس شقير "جابكو" تلقاه كل من سيد عبد العزيز ومحمد نبيه مشرفى برج البحرية، يفيد بغرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات يسمى اد مارين 12.

علي الفور تم إبلاغ المدير العام القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد، وأمرا علي الفور بالدفع بـ2 وحدة بحرية من شركة جابكو إلى موقع الحفار الغارق والذى تبين تعرضه للغرق بمنطقة ما بين منطقة جبل الزيت ومنصة هلال البترولية.

وقامت غرفة عمليات طوارئ جابكو بإبلاغ برج الطيران بقيادة أحمد الصغير بإرسال طائرتين للبحث والإنقاذ.

وعقب وصول وحدات الإنقاذ تبين أن الحفار كان علي متنه 31 شخصا وكان يسحبه 3 قاطرات وتعرض للعرق فى المنطقة الواقعة ما بين جبل الزيت ومنصة هلال وتم إنقاذ 21 بينهم إصابات بكسور واستخراج جثتين وجارى البحث عن 4 أشخاص.

كما تبين أن الحفار كان متجه للعمل لصالح شركة عجيبة، بمنطقة الاشرفى بالغردقة.

