نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين وتلبيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم والتواجد الميداني الدائم للعمل على حل الشكاوى التي تواجههم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين في أحياء ومراكز العجوزة، والوراق، وأوسيم، والبدرشين، والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر.

وفي مستهل اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين بأرض اللواء، بحي العجوزة، يتضرر فيها من العقار الملاصق لمحل سكنه نظرًا لوجود ميل به أثّر على سلامة العقار القاطن به.

وقد اطلع المحافظ على الإجراءات التي اتخذها حي العجوزة والتي تضمنت إصدار قرار ترميم للعقار محل الشكوى من قِبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تحرير محضر مخالفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الترميم.

ووجّه المحافظ بإحضار تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارين، وبيان أسباب التلفيات الموجودة بعقار الشاكي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التقرير.

كما ناقش المحافظ شكوى أخرى واردة بمنطقة طناش، بحي الوراق، بشأن قيام مالك أحد العقارات بالبناء المخالف والتعدي على حرم الطريق، مما أدى إلى غلق الشارع.

وكلّف المحافظ رئيس حي الوراق بإيقاف الأعمال فورًا لحين معاينة العقار "قيد الإنشاء" من خلال اللجنة المختصة، والتأكد من مدى مطابقة الأعمال المنفذة للتراخيص، وعدم التعدي على خط التنظيم.

وشمل اللقاء أيضًا بحث عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بمركزي أوسيم والبدرشين، حيث وجّه المحافظ بسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حضر اللقاء كل من: محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارات المختصة.