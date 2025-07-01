المعهد القومى لعلوم البحار ينفى وجود أى أنشطة زلزال مسببة لتسونامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:31 مساءً - أكدت الدكتور عبير منير، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمحيطات بالإسكندرية، أن أجهزة قياس تغيرات منسوب البحر التابعة للمعهد لم ترصد حتى الآن وجود أى أنشطة غير طبيعية لها أى علاقة بحدوث أنشطة الزلازل.

كما نفى الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية التابع للمركز القومى لعلوم البحار بالإسكندرية، ورئيس لجنة الخبراء الدولية المعنية بالحد من مخاطر التسونامى، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور شاب داخل غرفة قيادة سفينة، فى إشارة إلى احتمالية حدوث نشاط غير طبيعى فى البحر. وأوضح أن ما ورد لا يستند إلى أى أساس علمى، خاصة فى ظل غياب تسجيلات أو بيانات تشير إلى تغيرات فى حركة الأمواج، كما أن الأجهزة داخل الغرفة الظاهرة بالفيديو لم تكن تعمل.

وأكد عمرو زكريا حمودة، أن ما يتم تداوله غير دقيق وغير صادر عن مختصين، مشيرًا إلى عدم وجود أى أنشطة زلزالية فى الوقت الحالي. وأضاف أن ما يشهده البحر حاليًا من تغيرات هو نتيجة تيارات بحرية طبيعية ناجمة عن ارتفاع فى الضغط الجوى، وليس لها علاقة بأى نشاط زلزالي.

وأوضح أن المركز القومى لعلوم البحار يرتبط بشبكات دولية متخصصة فى رصد تغيرات منسوب سطح البحر، إلى جانب اتصاله بشبكات رصد الزلازل العالمية، بما فيها شبكة البحر المتوسط.

وشدد الدكتور عمرو حمودة، على أن التسونامى لا يرتبط بالضغط الجوى أو التيارات البحرية، وإنما ينشأ نتيجة أنشطة أرضية كبرى مثل الزلازل. وأكد أنه حتى الآن لم تسجل أى مؤشرات تدل على وجود نشاط أرضى غير طبيعى، مضيفًا أن الطقس والضغط الجوى قد يؤثران على حركة الأمواج، لكن لا علاقة لهما بحدوث موجات تسونامي.