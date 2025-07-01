ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:22 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر ترامب، أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب فى قطاع غزة، مردفا: "سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب فى غزة".

ولفت إلى أن 21 مليون شخص غير قانونى فى الولايات المتحدة حاليا، مردفا: "نجحنا فى خفض عدد المتسللين إلى البلاد بشكل غير شرعى".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعاني جراء أعباء ملايين المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن سجن ألكاتراز يحتجز أكثر الأشخاص خطورة فى العالم.