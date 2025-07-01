نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر في الاجتماع العربي التحضيري لقمة التنمية الاجتماعية بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في أعمال "الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى"، الذي تستضيفه تونس، ضمن التحضيرات لعقد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والمقرر انعقاده في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل.

ويُعقد الاجتماع بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية.

ويناقش المشاركون في الاجتماع عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بالأولويات الاجتماعية العربية والإقليمية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بحث آليات التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الأممية استعدادًا للقمة المرتقبة.

كما يتناول اللقاء أبرز الاتجاهات والتحديات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، ومنهم اللاجئون والنازحون وضحايا النزاعات، بالإضافة إلى قضايا التغطية الصحية الشاملة، وتمويل التنمية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض تجارب الدول في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتوفير العمل اللائق وتحقيق التكامل الاجتماعي.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أهمية العمل على تفعيل بنود الإعلان السياسي المنتظر صدوره عن القمة الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، مشددة على ضرورة تضمين المبادرات والخبرات القُطرية والإقليمية في أجندة القمة، مع التركيز على قضايا الشباب، وتمكين المرأة، وتنمية الطفولة المبكرة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعت إلى إعادة تعريف مصطلح "توسيع الحماية الاجتماعية" ليصبح "توسيع الحماية الاجتماعية من أجل التمكين والإنتاج"، تأكيدًا على أهمية تبني سياسات حماية اجتماعية مستدامة ترتكز على تطوير الطاقات البشرية، خصوصًا في أوساط الفئات الأكثر فقرًا، بما يعزز من فرص التمكين الاقتصادي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة فعاليات تحضيرية للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والمزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، والتي ستتناول القضايا الاجتماعية الجوهرية المرتبطة بخطة التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة للجميع.

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