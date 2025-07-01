نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية تقر صرف معاشات لأسر ضحايا حوادث أشمون والمنوفية وسائق شاحنة البنزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية لعدد من الحالات الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وشملت القرارات صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريًا لأسرة الراحل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة البنزين، الذي توفي متأثرًا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي نشب بسيارة نقل مواد بترولية أثناء تأدية عمله.

كما أقرت اللجنة صرف معاشات استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على طريق أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 18 فتاة إلى جانب سائق المركبة.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية للمصابين في حادث طريق أشمون، وعددهم 3 مصابين، وذلك وفقًا لنسبة العجز المثبتة في التقارير الطبية الرسمية.

وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وحرص الدولة على تقديم الدعم للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

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