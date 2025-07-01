نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: تبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث أشمون من سيدة أعمال مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تلقيها تبرعًا من سيدة أعمال مصرية، لتحمل تكاليف أداء مناسك العمرة لفردين من كل أسرة من أسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون، الذي وقع الجمعة الماضية بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم الرحلات سيتم بالتنسيق الكامل معها، لضمان تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر والتقدير لسيدة الأعمال، مشيدة بروح التكافل والتعاطف الإنساني التي تجسدها هذه المبادرة، ومؤكدة أن المجتمع المصري لطالما ضرب أروع الأمثلة في التلاحم وقت الشدائد.

وأشارت الوزارة إلى أن سيدة الأعمال فضّلت عدم الكشف هويتها، وطلبت تسجيل التبرع باسم "فاعل خير".

وكان طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي الإقليمي، في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد حادث تصادم أليم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أسفر عن وفاة 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة، إضافة إلى السائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة بمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أعمالهم اليومية بأحد المصانع.