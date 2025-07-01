نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 38 مليون جنيه من فاعل خير لأسر ضحايا حادث المنوفية.. والتضامن تبدأ في صرف الدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تلقيها تبرعًا كريمًا بقيمة 38 مليون جنيه، خصصه أحد رجال الأعمال المصريين الذي فضّل عدم الكشف هويته لصالح أسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضي.

ويُخصص التبرع بواقع 2 مليون جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، إجراءات صرف المبالغ المستحقة وتسليمها للأسر في أسرع وقت ممكن.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر والتقدير لرجل الأعمال على هذه المبادرة الإنسانية، مشيدة بروح التكافل المجتمعي التي تعكس التزامًا وطنيًا بدعم المتضررين في أوقات المحن. وأكدت أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أنهت جميع الإجراءات اللازمة لصرف التبرعات، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم للعمل بإحدى المصانع بنظام اليومية، ما خلّف حالة من الحزن العميق في الأوساط المجتمعية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم المادي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.