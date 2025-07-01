نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السكة الحديد" تنفي وقوع تصادم بين قطارين بالزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث تصادم بين قطاري 336 (المنصورة/ القاهرة) و261 (القاهرة/ الإسماعيلية) بالقرب من الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن الخبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له، موضحة أن الصورة المرفقة مع المنشور قديمة، وأن حركة القطارات تسير بانتظام على جميع خطوط الشبكة دون أية أعطال أو حوادث.

وناشدت الهيئة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الذعر بين المواطنين، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية التابعة لوزارة النقل والهيئة للحصول على المعلومات الصحيحة.

كما شددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات التي تروج لتلك الأخبار المغلوطة بهدف تضليل الرأي العام.