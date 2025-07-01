عاجل- وزارة العدل تُرقي 7131 موظفًا وتمنح علاوة تشجيعية لـ3072 آخرين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية

أحمد جودة - القاهرة - وزارة العدل تُرقي 7131 موظفًا وتمنح علاوة تشجيعية لـ3072 آخرين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية

في خطوة كبيرة لدعم الكفاءات وتحفيز العاملين، أعلنت وزارة العدل، برئاسة المستشار عدنان فنجري، عن صدور 24 قرارًا وزاريًا بترقية 7131 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.

وتوزّعت الترقيات كالتالي:

3883 موظفًا بالقسم المدني

1989 موظفًا بأقلام المحضرين

458 موظفًا بالمحاكم المتخصصة

801 من العمال والحرفيين

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الترقيات تأتي ضمن استحقاقات عام 2024، وتُعد آخر حركة ترقيات مستحقة للعاملين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة.

علاوة تشجيعية جديدة لعام 2025:

كما أصدر وزير العدل 26 قرارًا وزاريًا جديدًا بمنح علاوة تشجيعية لـ3072 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك عن العام المالي 2025، في إطار حرص الوزارة على التقدير المعنوي والمادي للعاملين المتفوقين.

نص البيان

تحفيز الكفاءات وتحقيق العدالة المؤسسية:

أكد المستشار عدنان فنجري أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، تنفيذًا لتوجيهاته بتعزيز العدالة داخل المؤسسة القضائية، وتوفير بيئة عمل محفّزة تقوم على الكفاءة والإنجاز والعدالة المؤسسية.