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نقيب الصحفيين وعضو مجلس أمناء المرصد المصري يشاركان في تسليم شهادات ختام برنامج تدريبي حول الذكاء الاصطناعي

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  • نقيب الصحفيين وعضو مجلس أمناء المرصد المصري يشاركان في تسليم شهادات ختام برنامج تدريبي حول الذكاء الاصطناعي 1/2
  • نقيب الصحفيين وعضو مجلس أمناء المرصد المصري يشاركان في تسليم شهادات ختام برنامج تدريبي حول الذكاء الاصطناعي 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت نقابة الصحفيين المصريين ومؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان:
"صحافة المستقبل: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة"، والذي نُفذ على مدار ستة أيام تدريبية بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة.

شهد اليوم الختامي حضور الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الذي شارك في تسليم الشهادات للصحفيين والصحفيات المشاركين في التدريب.
كما شارك في مراسم الختام الأستاذ خالد حسين، عضو مجلس أمناء المرصد والمصور الصحفي، ممثلًا عن المؤسسة.

يأتي البرنامج ضمن جهود النقابة والمؤسسة في دعم وتطوير قدرات الصحفيين/ات، وضمن برنامج "بناء" الذي أطلقه المرصد لتأهيل الكوادر الصحفية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحقق الرقمي، ومهارات التغطية الصحفية المتقدمة.

شارك في تقديم البرنامج كل من:

  • إيمان الوراقي
  • أحمد جمال
  • عمر عبدالناصر
  • ياسر الزيات
  • محسن أبو سليمان
  • أحمد إبراهيم

وتضمّن التدريب ورشًا تطبيقية، وجلسات تفاعلية تناولت الاستخدامات الصحفية للذكاء الاصطناعي، وأدوات التحقق، والسلامة المهنية في العصر الرقمي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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