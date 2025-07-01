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أحمد جودة - القاهرة - في مؤتمر حاشد.. الهيئة الوطنية تُعلن تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

انتخابات مجلس الشيوخ، الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، كما كشفت الهيئة عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية والمتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.

انتخابات مجلس الشيوخ، واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

تعديلات قانون مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ، وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به.

نظام انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ

ويتكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

مجلس الشيوخ.. عدد دوائر انتخابات جمهورية مصر العربية

انتخابات مجلس الشيوخ، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

المستندات والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح "الفيش والتشبيه".

3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب في حاله الإنتماء له.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.