أحمد جودة - القاهرة - أسعار السجائر الجديدة بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة

قائمة الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية.. اعرف التفاصيل.

شهدت أسعار السجائر الأجنبية اليوم الثلاثاء زيادة جديدة وارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيث أعلنت شركات التبغ، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أسعار السجائر الأجنبية، بعد الزيادة الجديدة في أسعارها بالأسواق المصرية.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم بعد الزيادة الجديدة

وجاءت أسعار سجائر ميريت، ومارلبورو، وإل آند إم ومنتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA، بالإضافة إلى السجائر التقليدية من جميع العلامات التجارية بعد الزيادة كما يلي:

السعر الرسمي لعبوة ميريت هو 105 جنيهات.

السعر الرسمي لعلبة سجائر مارلبورو هو 97 جنيه.

السعر الرسمي لعلبة سجائر مارلبورو كرافتد هو 79 جنيه.

السعر الرسمي لعبوة منتجات L&M هو 76 جنيهًا للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة تبغ التدفئة TEREA هو 76 جنيهًا مصريًا.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن من كبسولات تيريا هو 80 جنيهًا مصريًا.

السعر الرسمي لعبوة التبغ الساخن "هيتس" هو 69 جنيهًا مصريًا للعبوة.

إعلان الأسعار الجديدة من خلال رمز الاستجابة السريعة

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة سيتم عرضها بشكل شفاف على عبوة المنتج من خلال رمز الاستجابة السريعة، الذي تم لصقه على عبوات السجائر التقليدية وأعواد التبغ المسخن منذ عام 2022.