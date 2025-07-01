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أحمد جودة - القاهرة - بعد موجة الغلاء.. إليك أسعار السجائر الأجنبية في مصر الآن.

أسعار السجائر اليوم، تزدات خلال الساعات الحالية معدلات البحث من قبل عدد كبير من المواطنين عن قائمة أسعار السجائر، خاصة بعد إقرار قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة خلال الأيام الماضية، والذي ينص على فرض زيادة سعرية على عدد من الموارد ومن بينها السجائر.

ويهدف هذا التعديل الجديد لانضباط السوق المحلي، وكذا تعزيز الحصيلة الضريبية.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن مشروع تعديل جديد على قانون ضريبة القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.

واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

وخلال السطور التالية ترصد لكم "بوابة دوت الخليج" قائمة أسعار السجائر الرسمية الملعن عنها من الشركات بعد الزيادة.

ارتفاع أسعار السجائر في مصر 2025

وتصبح أسعار السجائر بعد زيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا.

ويبلغ سعر أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز سعر 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا.

ويبلغ سعر السجائر المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.

- كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر 2025

وفقا لما تم الاعلان عنه تدخل التعديلات الجديدة على أسعار السجائر حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 5 نوفمبر 2025، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 12% وستُطبق هذه النسبة سنويًا حتى عام 2028، وذلك وفقًا لما ورد في مشروع القانون المقدم، لضمان التدرج في التطبيق والحد من الأثر المفاجئ على السوق والمستهلكين.

أسعار السجائر اليوم

وجاءت قائمة أسعار السجائر اليوم كما أعلنتها شركة الشرقية للدخان كالتالي:

أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه.

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 يوليو