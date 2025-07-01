وزيرة التنمية المحلية: سلمنا مجلس النواب بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي الصالحة لمشروعات الإسكان في مختلف المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:34 مساءً - أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم اليوم تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري ولاية المحافظات ،كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها .

يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين.