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أحمد جودة - القاهرة - ماهي أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة الجديدة

تعرف على أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة الجديدة.

أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة، أسعار السجائر، أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر الأجنبية شهدت ارتفاعًا بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة.

زيادة أسعار السجائر الأجنبية

وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إلى أن سعر سجائر ميريت قد ارتفع لـ105 جنيهات للعلبة.

بينما وصل سعر سجائر مارلبورو إلى 97 جنيها للعلبة.

فيما ارتفع سعر سجائر مارلبورو كرافتد لـ 79 جنيها.

وارتفع سعر سجائر ال اند ام لـ76 جنيها.

أسعار سجائر شركة فيليب موريس بعد الزيادة

وأوضح إمبابي أنه حسب الأسعار الجديدة لشركة فيليب موريس فقد بلغ سعر منتجات التبغ المسخن ومنها هايتي ارتفع لـ69 جنيهات.

بينما ارتفع سعر تيريا لـ 76 جنيهات.

كما ارتفع سعر تيريا كابسول لـ80 جنيها.

جدير بالذكر أن متوسط الزيادة يصل لنحو 12‎%‎ بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.