رئيس البرلمان العربي يهنئ جمهورية الصومال الفيدرالية بالعيد الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:34 مساءً - هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي جمهورية الصومال قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

وأكد " اليماحي" أن هذه الذكرى تمثل نقطة فاصلة في تاريخ الصومال نحو الحرية والاستقلال، معربًا عن تمنياته بمزيد من الاستقرار والرخاء للشعب الصومالي الشقيق وللجمهورية الصومالية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد "اليماحي" بهذه المناسبة حرص البرلمان العربي على زيادة وتيرة التنسيق والتعاون مع برلمان جمهورية الصومال الفيدرالية، على كافة المستويات.