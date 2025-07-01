وزير العمل يفتتح ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:34 مساءً - افتتح وزير العمل، محمد جبران ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية ،والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر ، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة ، وذلك إطار خطة "الوزارة" للتوعية بقانون العمل الجديد .

وقال الوزير جبران أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها الوزارة بهدف التوعية بقانون العمل الجديد الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤخرا ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وبعد إجراء تشاور اجتماعي جاد بشأنه شاركت فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال .

وشهدت الندوة التي حاضر فيها السيد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل ،شرحا،و نقاشات حول مواد القانون ،التي حرصت، وتوافقت جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من خلالها على تحقيق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة ، والتشجيع على جذب الاستثمار، ومراعاة معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا.