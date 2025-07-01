وزير الخارجية: العلاقات المصرية - العمانية تشهد نموا نوعيا متزايدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:34 مساءً - أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد نموًا نوعيًا متزايدًا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة شهدت مباحثات مستفيضة تهدف إلى إحداث طفرة حقيقية في مسار العلاقات بين البلدين.

وشدد عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، على وجود فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، مؤكدًا أن هناك مجالات واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أوضح عبدالعاطي أن هناك توافقا للبلدين على ضرورة خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، والتمسك بالحلول السلمية والسياسية لتسوية الأزمات التي تموج بها دول الإقليم، مؤكدا أنه لا وجود لأي حلول عسكرية في الصراعات القائمة.

شدد عبدالعاطي على أن أمن الخليج، وعلى رأسه أمن سلطنة عمان، يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وهو ما يعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.