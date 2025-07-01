وزير خارجية عمان: نؤيد الموقف المصرى فى ملف سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:34 مساءً - أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، على دعم سلطنة عمان الكامل للجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنًا الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في سبيل التهدئة واحتواء التصعيد.

وأوضح البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أن بلاده تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتدعم المسار الإنساني والسياسي الذي تعمل مصر على تنفيذه بالتنسيق مع شركائها العرب والدوليين.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، أعلن وزير الخارجية العماني تأييد بلاده لموقف مصر من قضية سد النهضة.

كما شدد البوسعيدي على ضرورة استئناف مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، مؤكدًا التزام السلطنة بدعم المساعي السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية.