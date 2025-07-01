نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ من 5 حتى 10 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 10 يوليو المقبل، في إطار الجدول الزمني المقرر للعملية الانتخابية المقبلة، التي تشمل مشاركة الناخبين داخل وخارج مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة على مسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، والذي تم خلاله استعراض القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح.

تفاصيل تقسيم الدوائر وعدد المقاعد

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.

وتنقسم جمهورية مصر العربية إلى:

27 دائرة انتخابية مخصصة للنظام الفردي.

4 دوائر انتخابية لنظام القائمة:

دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما.

دائرتان أخريان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما.

شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح بتقديم المستندات التالية:

بيان بالسيرة الذاتية يتضمن الخبرات العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، يودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

أي مستندات أخرى تحددها الهيئة لإثبات توافر الشروط القانونية.

السيسي يصدق على تعديلات قانون الشيوخ

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لانطلاق هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي يعزز من دور الحياة النيابية في البلاد.

وتواصل الهيئة الوطنية جهودها في الإعداد الفني والإجرائي لضمان عملية انتخابية نزيهة، وسط إشراف قضائي كامل، ومشاركة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.