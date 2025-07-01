نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة.. زيادة عدد أوراق امتحان الإحصاء بطريقة برايل للمكفوفين إلى 8 ورقات بدلًا من 5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير أداء الامتحانات لطلاب مدارس المكفوفين، أصدرت الوزارة تعليمات بزيادة عدد أوراق امتحان مادة الإحصاء المقرر عقده يوم 10 يوليو 2025، ليتم تسليم كل طالب عدد 8 ورقات مطبوعة بطريقة برايل بدلًا من 5 ورقات.

وأوضح خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، أن هذا القرار يأتي استجابة لاحتياجات الطلاب المكفوفين، وتمكينهم من تنظيم إجاباتهم بشكل واضح ومريح، بما يراعي طبيعة الامتحان وظروف أدائه لدى هذه الفئة من الطلاب.

وأكد عبد الحكم أن الوزارة حريصة على توفير جميع الوسائل الداعمة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تهيئة بيئة امتحانية مناسبة تضمن تكافؤ الفرص للجميع. وشدد على ضرورة التزام اللجان بتطبيق التعليمات الجديدة بشكل دقيق، ومراعاة الفروق الفردية والاحتياجات الخاصة لكل طالب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز مبدأ الدمج والعدالة التعليمية، وتوفير الدعم الكامل لطلاب مدارس المكفوفين طوال فترة الامتحانات.