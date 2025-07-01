نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة ومدن القناة رغم ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، استمرار تكاثف السحب الممطرة على مناطق من جنوب وشرق القاهرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، ومن المتوقع أن تمتد الأمطار خلال الساعات القادمة إلى مدن القناة.

وشهدت مناطق متفرقة بالقاهرة، منها مدينة نصر، مصر الجديدة، والمعادي، هطول أمطار غزيرة بشكل مفاجئ، ما أثار دهشة المواطنين نظرًا لتزامنها مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

الأرصاد: رصد أمطار ضعيفة في صور الأقمار الصناعية

وفي متابعة لحالة الطقس، أوضحت الهيئة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب وشرق القاهرة، مؤكدين أن الحالة الجوية تتغير بشكل متسارع نتيجة للمنخفضات الجوية والرطوبة العالية.

درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع مع زيادة الشعور بالحر

رغم التقلبات الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

شبورة صباحية واضطراب بالملاحة البحرية

وأشار "شاهين" إلى استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر، من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما حذرت الهيئة من اضطراب متوقع في الملاحة البحرية، خاصة على شواطئ مطروح، العلمين، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025