نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "التعبئة والإحصاء": 409 ألف أسرة فقط هم المستأجرون الأصليون وفقًا لتصنيف 2017 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن عدد المستأجرين الذين ينطبق عليهم وصف "المستأجرين الأصليين" يبلغ 409 آلاف و276 أسرة فقط، وهم الذين تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017، وذلك من إجمالي ما يقرب من 1.6 مليون أسرة مؤجرة وفق نظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

توزيع المستأجرين الأصليين حسب المحافظات

أوضح رئيس الجهاز أن توزيع هذه الأسر يتركز بشكل كبير في عدد من المحافظات، أبرزها:

القاهرة: 176،900 حالة

الدقهلية: 111،300 حالة

الإسكندرية: 65،021 حالة

الجيزة: 57،843 حالة

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس التركز السكاني والتاريخ العمراني للمحافظات الكبرى.

معايير التصنيف.. وسن الستين قاعدة دولية

أكد "بركات" أن اعتبار من تجاوزوا الستين عامًا في عام 2017 مستأجرين أصليين هو نهج متبع وفقًا لأنظمة دولية معمول بها في كثير من دول العالم عند التعامل مع قوانين الإيجارات طويلة الأجل، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف أن باقي السكان دون هذا السن يتم تصنيفهم ضمن "الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين"، ويُحدد هذا من خلال عدة تقنيات إحصائية وتقاطعات تحليلية، منها:

سنة بناء المبنى

بيانات رئيس الأسرة

طبيعة التوريث داخل الوحدة

"التعبئة والإحصاء" مصدر لصناعة القرار الوطني

في ختام حديثه، شدد رئيس الجهاز على أن "التعبئة والإحصاء" يفخر بدوره كـ المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات في مصر، ويُعد شريكًا أساسيًا في دعم صناعة القرار عبر تزويد مؤسسات الدولة ببيانات دقيقة وموثوقة.

وأكد أن الجهاز يصدر تقارير متنوعة بشكل سنوي، ربع سنوي، وخماسي، لتغطية مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في سبيل بناء قاعدة بيانات قوية تدعم التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية.