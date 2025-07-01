نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان القائمة النهائية لمرشحي الشيوخ 11 يوليو مع الرموز الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمرها الصحفي العالمي المنعقد بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي ستتضمن الرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح، سيتم إعلانها رسميًا في 11 يوليو الجاري.

تفاصيل تشكيل مجلس الشيوخ وتعديلات القانون

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الرسمية لانطلاق العملية الانتخابية، والتي سبق أن صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الموافقة على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبحسب التعديلات، يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع الالتزام بأن لا يقل تمثيل المرأة عن 10% من إجمالي المقاعد.

توزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية

أوضحت الهيئة أن تقسيم الدوائر سيكون كالتالي:

27 دائرة بالنظام الفردي.

4 دوائر بنظام القائمة:

دائرتان تضم كل منهما 13 مقعدًا.

ودائرتان تضم كل واحدة 37 مقعدًا.

شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الهيئة على ضرورة استيفاء عدد من المستندات الرسمية عند الترشح، وهي:

السيرة الذاتية متضمنة الخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.

إقرار الذمة المالية للمرشح وأسرته.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إيصال تأمين بقيمة 30 ألف جنيه.

مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون.

تدريب القضاة والموظفين على التطبيقات الإلكترونية للانتخابات

أشارت الهيئة إلى تنفيذها برامج تدريبية مكثفة لـ:

أكثر من 10،600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلالها استعراض تطبيقات إلكترونية حديثة لتيسير التصويت وضمان سريته.

بالإضافة إلى تدريب عدد كبير من الموظفين المعاونين على استخدام الأجهزة التقنية الحديثة في استقبال أوراق الترشح وفحصها.

تجهيزات متكاملة لعملية انتخابية شفافة ومنظمة

أوضحت الهيئة أنها انتهت من تجهيز لجان تلقي طلبات الترشح في جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات اللازمة للعمل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة وفقًا للمعايير القانونية والدستورية، سواء في الداخل أو للمصريين بالخارج، الذين سيصوتون يومي 1 و2 أغسطس المقبل.