نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن مواعيد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ: 1 و2 أغسطس 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمرها الصحفي العالمي الذي انطلقت فعالياته بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بما في ذلك مواعيد التصويت داخل مصر وخارجها، وإجراءات الترشح والتسهيلات اللوجستية المصاحبة للعملية الانتخابية.

المصريون بالخارج يصوتون 1 و2 أغسطس

كشفت الهيئة أن المصريين بالخارج سيدلون بأصواتهم يومي 1 و2 أغسطس المقبل، في مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم.



ومن المنتظر أن تُحدد الهيئة قريبًا المواعيد التفصيلية لتصويت المصريين داخل مصر، إضافة إلى تفاصيل الحملات الدعائية وضوابطها.

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي نص على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع السري المباشر، فيما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

تفاصيل تقسيم الدوائر ومقاعد الانتخاب

حسب ما أعلنته الهيئة:

تقسم الجمهورية إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي.

بالإضافة إلى 4 دوائر بنظام القائمة.

اثنتان منهما تضم كل منهما 13 مقعدًا.

والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 37 مقعدًا.

شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين بتقديم عدد من المستندات الرسمية لقبول طلب الترشح، منها:

السيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

تحديد الانتماء الحزبي أو الاستقلالية.

إقرار الذمة المالية للمرشح وأسرته.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني.

إيصال بقيمة 30 ألف جنيه تأمين.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لإثبات استيفاء الشروط القانونية.

تدريب القضاة وتحديث تقني للعملية الانتخابية

أوضحت الهيئة أنها نفذت برامج تدريبية متقدمة لـ:

أكثر من 10،600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

استخدام تطبيقات إلكترونية متطورة لضمان السلاسة والدقة وسرية التصويت.

كما أجرت الهيئة تدريبات لما يزيد عن 360 موظفًا معاونًا على إجراءات فحص الطلبات والتعامل مع التقنيات الإلكترونية داخل لجان الترشح بالمحاكم الابتدائية.

الهيئة تؤكد الجاهزية الكاملة للعملية الانتخابية

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية والتقنية والتنظيمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتخابات شفافة وآمنة تعبر عن إرادة الناخبين، سواء داخل البلاد أو خارجها، وسط رقابة قضائية شاملة ومتابعة محلية ودولية واسعة.