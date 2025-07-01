نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن جاهزيتها لانتخابات مجلس الشيوخ: 109 لجنة طبية و29 معملًا للمرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل الاستعدادات الفنية واللوجستية التي تم تنفيذها لتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لضمان سهولة المشاركة وشفافية الإجراءات لجميع أطراف العملية الانتخابية، سواء داخل مصر أو خارجها.

الكشف الطبي للمرشحين: 109 لجنة طبية و29 معملًا معتمدًا

أكدت الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، أنها خصصت 109 لجنة طبية و29 معمل تحاليل معتمدًا على مستوى الجمهورية، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لمرشحي مجلس الشيوخ، تنفيذًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل الإجراءات اللوجستية الخاصة بمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، مع وضع ترتيبات شاملة لضمان انسيابية التصويت خارج البلاد.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وشددت الهيئة على اتخاذ كافة التدابير لضمان مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال:

توفير بطاقات اقتراع بلغة الإشارة للمواطنين من ذوي الإعاقة السمعية.

إعداد دليل إرشادي مرئي ومكتوب لتسهيل خطوات التصويت.

تهيئة اللجان الانتخابية لاستقبال الحالات الخاصة بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

تدريب القضاة والموظفين لضمان عملية انتخابية إلكترونية متطورة

في إطار سعيها لتطوير الأداء الإداري والتقني، أجرت الهيئة:

برامج تدريبية شاملة لأكثر من 10،600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلالها استعراض تطبيقات إلكترونية حديثة لتيسير التصويت.

تدريب 360 موظفًا معاونًا للقضاة على التعامل مع الطلبات، وفحص أوراق الترشح، واستخدام أجهزة الباركود والماسحات الضوئية والطابعات الحديثة في مقار المحاكم الابتدائية.

تحديث قواعد بيانات الناخبين واستبعاد المتوفين

تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع:

وزارتي الدفاع والداخلية وقطاع الأحوال المدنية

النيابة العامة

وزارة الصحة لاستبعاد المتوفين

وذلك لضمان دقة السجلات وتوفير قاعدة بيانات سليمة لكافة مراحل التصويت.

متابعة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية، تم:

تحديث قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية

السماح لـ 186 وسيلة إعلامية أجنبية و51 وسيلة إعلامية محلية بمتابعة مجريات الانتخابات

كما أتمت الهيئة معاينة كافة مقار اللجان العامة والفرعية والتأكد من جاهزيتها التامة من حيث البنية التحتية والأمن والتجهيزات الفنية.