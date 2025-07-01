نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط رئاسي مكثف وخطاب مرتقب للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت رئاسة الجمهورية مقطع فيديو يوثق أبرز أنشطة وزيارات واجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النصف الثاني من شهر يونيو، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث من المقرر أن يُلقي الرئيس خطابًا هامًا بهذه المناسبة يتناول فيه أبرز التحديات والإنجازات على الساحة الوطنية والإقليمية.

لقاء الرئيس السيسي والبرهان في مدينة العلمين الجديدة

من أبرز اللقاءات التي أظهرها الفيديو، استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين الجديدة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وخلال اللقاء، جدد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري بشأن السودان، مؤكدًا دعم القاهرة الكامل لـ:

وحدة الأراضي السودانية

سيادة السودان واستقراره

أمن الشعب السوداني

كما شدد على أن مصر مستعدة لبذل كافة الجهود الممكنة للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية.

جهود دبلوماسية وتحركات داخلية متواصلة

أبرز الفيديو عددًا من الاجتماعات والزيارات الرئاسية التي عقدها الرئيس السيسي، والتي تعكس تكثيف النشاط الرئاسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة ملفات:

البنية التحتية القومية

مشروعات التنمية في الصعيد وسيناء

الموقف الاقتصادي وتوفير السلع

السياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية المصرية

خطاب مرتقب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وفي إطار احتفالات مصر بـ الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، يُنتظر أن يُلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابًا مهمًا خلال الساعات المقبلة، يتناول فيه:

مستقبل الدولة المصرية

المشروعات القومية الكبرى

رؤية القيادة السياسية للمراحل القادمة

رسائل خارجية تتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية

ومن المتوقع أن يُسلّط الخطاب الضوء على دور الشعب المصري في بناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار، رغم التحديات الإقليمية والدولية.